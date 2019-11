Czernin: Musíme spojit pravici a zachránit zemi

Čím chcete přesvědčit delegáty, aby zvolili zrovna vás?

Objel jsem všechny regiony, mluvil se stovkami lidí a přesvědčoval jsem je, že jsme strana pro samostatné lidi, kteří chtějí být na státu nezávislí a kteří chtějí stát jako partnera, a ne toho, kdo je šikanuje a šmíruje.

Říkal jsem jim, jak musíme získat zpět naše voliče, kteří od nás utekli. Že je to jako u nevěry ve vztahu: pokud chceme někoho zpátky, musíme být víc sexy. Po nedobrých výsledcích ve volbách 2017 jsme ustrnuli a nechali se zdeptat. Mnoha lidem chcípl motor, ale přitom jsou místa, kde jsou naši lidé úspěšní. Tyto lidi bych chtěl dát dohromady a vytvořit stínovou vládu, tým, s kterým bych vyrážel na spanilé jízdy mezi ustrnulé a zakřiknuté.

Jak chcete zařídit, abyste byli víc sexy?

Musíme se vrátit k optimismu, který jsme měli na začátku, a oprášit hesla jako: Neusmát se každý den na někoho je zločin nebo Zásady, ne výsady. Politická scéna se za ta léta změnila, lidé podlehli populistům, kteří je straší a pak slibují, že je od těch bubáků ochrání. Proti tomu musíme bojovat optimismem a lidem vysvětlovat, že se nemusí ničeho bát.

Čím populisté straší?

Nejvíc uprchlíky a také ekonomickými a sociálními problémy.

Počkejte, ekonomikou a tím, že vláda projídá budoucnost, straší spíš TOP 09.

To není strašení, ale konstatování skutečnosti. Současná vláda si neodpovědně kupuje voliče a taky zrušila všechny započaté reformy zdravotnictví i penzí. Demokracie by měla být kontinuální, ať vládnou ti nebo ti. Něco zrušit a nepřijít s alternativou je špatně.

Preference TOP 09 jsou dlouho okolo pěti procent. Proč jsou vám voliči nevěrní?

Je to hodně tou depresí, kterou máme od voleb 2017, a tím, že nikdo z nás nepočítal, že se situace tak změní a zemi začne vládnout oligarcha a řídit stát jako firmu. Také řídím firmu a řídím ji ve svůj prospěch a prospěch svých zaměstnanců. Myslím ale, že lidé si začali všímat, že Babiš řídí stát hlavně ve svůj prospěch.

Jemu stále věří 30 procent lidí, ale mě zajímá, jak chcete nalákat zpět své voliče?

V naší straně je nejasné, kdo se čím zabývá, a moje idea o stínové vládě by to měla zlepšit. Lidé pak uvidí, že máme odborníky, kteří dokážou věci vysvětlovat. A věřím, že pak znovu získáme jejich důvěru. Často se mi stává, že mě pozvou do médií a chtějí, abych mluvil o věcech, kterým nerozumím, a já se pak to téma musím našprtat, abych neplácal nesmysly.

To se od předsedů stran očekává, že umějí mluvit na různá témata.

Předseda musí mít celkový přehled, ale myslím, že je lepší, aby do médií chodili vždy lidé, kteří se problémem zabývají.

V posledních dvou letech jste byl také ve vedení strany, proč jste se tu depresi nepokusil zlomit?

Během posledních dvou letech byly senátní, komunální a evropské volby a v těch jsme nedopadli zas tak špatně. A že jsem nic neprosadil? Já jsem se v tom vedení necítil příliš konformně, protože jsem byl v řadě případů menšinového názoru. Ale protože jsem zvyklý držet basu, tak jsem nevystupoval razantně.

Je problém, že končící předseda Jiří Pospíšil a první místopředsedkyně Markéta Pekarová jsou liberálnější a vy jste konzervativní?

Toto rozdělení nemám rád. V tom to není. Problém byl, že jsme se často uchylovali k některým tématům, která nepovažuji za politická, ale spíše za aktivistická. Např. ochrana zvířat. Žiji na venkově, mám rád zvířata, považuji jejich ochranu za správnou. Ale pokud by se to mělo dostat tak daleko, že za utopení koťat bude vyšší trest než za zabití dítěte, tak je to příliš.

A jaké témata chcete řešit vy?

Hlavně ta, na kterých jsme vznikli. Ochrana demokracie a lidských práv a svobod.

Jaká lidská práva jsou u nás porušována?

Nejde jen o Česko. Dlouho jsme byli bráni jako přední ochránci lidských práv a chtěli jsme světu vrátit to, že podporoval za komunismu naše disidenty. Měli bychom stále být těmi, kdo první mluví o situaci v Číně.

I na úkor toho, že to ohrozí naše investice?

Není jich určitě tolik, kolik jich prezident Zeman sliboval. Vždy musí být člověk před financemi. Nejsem příznivcem podlézání Číně za nejasné sliby.

Myslíte, že boj za lidská práva v Číně vám přinese hlasy českých voličů?

To asi ne. Ale nám jde i o lidská práva v Česku, např. o sociálně slabé. Měli bychom naučit ty, kterým se vede lépe, solidaritě. Aby to nebyl socialistický systém přerozdělování a kupování voličů např. jízdným skoro zdarma. Ale motivovat lidi, aby pomáhali. A stát by jim to měl kompenzovat např. na daních.

Také bych chtěl, abychom víc pomohli samostatným lidem, jako jsou živnostníci a podnikatelé, na které dnešní vláda kašle a byrokraticky je ničí a šikanuje. Když paní ministryně Schillerová v Senátu říkala, že kvůli EET nezanikly skoro žádné živnosti, tak jsem jí řekl, že asi žijeme každý na jiné planetě, protože jen v mém okolí zanikla řada živnostníků, protože už to nedali.

Vy byste chtěl oslovit i voliče na venkově. Co vám na to řekli spolustraníci?

Někteří byli překvapení a říkali, že naši voliči jsou ti pražští liberálové z pražské kavárny. Ale já jsem nikdy neřekl, že chci o Pražáky přijít, ale měli bychom se zajímat o venkov proto, že tam žije spousta samostatných lidí, kterým stát byrokracií komplikuje život, a my bychom jim měli od té byrokracie pomoci.

Nakolik vám bude při té volbě škodit, že se o vás říká, že jste součást Kalouskova plánu, jak znovu ovládnout TOP 09?

Určitě mi to neškodí, protože lidé pochopili, že za nimi jezdím já, a ne Kalousek.

Mluví se o spojení se STAN a s lidovci. Co v tom budete chtít dělat vy?

Je naše povinnost se spojit. Musíme naši zemi zachránit. Nelíbí se mi, že nám vládne bývalý estébák, který stát řídí ve svůj prospěch, a že máme prezidenta, který se lísá k Číňanům a Rusům. Musíme dát dohromady naše síly. Voliči, kteří se politikou nezabývají každý den, vám neřeknou, jaký rozdíl je mezi STAN, TOP 09 a KDU-ČSL. Myslím, že je toho víc, co nás spojuje, než rozděluje.

Chcete, aby vznikl jeden volební subjekt?

Myslím, že bychom mohli vytvořit společné kandidátky podle toho, jak je kdo v krajích silný. A třeba i s ODS.

Myslíte, že by ty menší strany vydýchaly, že je do voleb povede lídr z ODS?

Nemohu mluvit za ostatní, ale měli bychom si sednout k jednacímu stolu a mluvit o tom.

Říkal jste, že tím chcete zachránit zemi, není to spíše o záchraně vaší strany, která se pohybuje nad pětiprocentní propastí?

Jedno souvisí s druhým. Kolem pěti procent máme všechny tři strany, STAN, TOP 09 i KDU-ČSL, a je rozumnější, aby se do Sněmovny dostaly všechny tři než jedna na úkor druhé. V situaci, v které jsme, nám nezbývá nic jiného než postupovat společně.

O Babišovi mluvíte jako o estébákovi a oligarchovi, jak se vám líbil jeho smířlivý projev k 30. výročí sametové revoluce?

To je hezké, že není pyšný na to, že byl v KSČ. Ale pro to není omluva. Nesmíme zapomenout na to, co se tu dělo. V Německu také řekli, že nebudou dětem vyprávět, co dělali jejich otcové za války, a pak je to dohnalo v 70. letech, kdy se mladí začali ptát, proč jsou ti bývalí nacisté v různých funkcích. Odpustit můžeme, ale nesmíme zapomenout a dopustit, aby ti, co se aktivně zapojili do komunistických struktur, zastávali významné funkce.

Už vám vaše soupeřka Markéta Pekarová odpustila váš výrok, že vy přinášíte změnu a ona zosobňuje bezčasí, do kterého se TOP 09 dostala?

My máme korektní vztahy. To byl ale trochu nešťastný výrok, protože jsem džentlmen, a chvíli poté, co jsem ho napsal, jsem litoval, že jsem byl tak ostrý.

A bude to fungovat, když budete ve vedení oba dva?