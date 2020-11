Čtvrt roku po bohumínské tragédii: kolem domu lešení, s obžalobou se čeká

Jde zejména o posudky z oborů požární ochrany a psychiatrie. Právu to řekl dozorující státní zástupce Michal Król. „Případná obžaloba tedy do konce roku s největší pravděpodobností ještě podána nebude,“ řekl žalobce Právu.

Psychiatrický posudek na pachatele zatím hotový není, ale podle Króla nic nenasvědčuje tomu, že by mohl být prohlášen za nepříčetného. „V tuto chvíli by už měl být obviněný fyzicky vyšetřen znalci z oboru zdravotnictví, zatím ale nemám ani předběžné závěry. Nemám zatím ani znalecký posudek z požární ochrany, který by měl dát jasnou odpověď na to, jakým způsobem se požár v bytě šířil,“ řekl státní zástupce.