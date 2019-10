ČSSD chce potvrzení, že koaliční ANO schválí výroční zprávy České televize

Sociální demokraté chtějí od svého koaličního partnera hnutí ANO potvrdit, že schválí výroční zprávy České televize. Sněmovna má výroční zprávy z let 2016 a 2017 schvalovat ve čtvrtek. Pokud by je neschválila, vedlo by to ke konci Rady ČT i ředitele televize Petra Dvořáka.