Co nám udělají? Postaví nás ke zdi? ptá se majitel hospody, která odmítla zavřít v osm

Protikoronavirová opatření považuje za likvidační a nesmyslná. „Po třech dnech, kdy se otevřely hospody, se nemůže zvednout číslo infikovaných,“ razantně odmítá, že by za nárůst mohla stravovací zařízení. Ujistil, že jeho hospoda důsledně dodržuje nastavená hygienická pravidla, stejně tak zákazníci, kteří jsou podle něj ukáznění. „Myslím, že je to likvidační buzerace tohoto státu,“ kritizuje politiky.

Do podniku tedy mohli po 20. hodině přijít i další návštěvníci. „Myslím, že nejsme jediní, kteří to riskli a nechali otevřeno i za cenu pokuty. Už jsme přišli o tolik peněz za tu dobu. Co nám seberou? Co s námi udělají? Postaví nás ke zdi?“ ptá se a netají strach z bankrotu. „Všichni zbankrotujeme, a kdo bude platit daně, kdo stát postaví na nohy?“ přemítá.