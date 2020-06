Člověk by měl mít právo na smrt. Eutanazie opět tématem ve Sněmovně

Zákon dále přesně vymezuje, co je to paliativní péče a kdo je paliativní pacient. Paliativní péče obecně je péče o smrtelně nemocného pacienta v jeho posledním období. Jejím cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým.

Předloha má podle Procházkové a Bartoně nyní podporu asi 20 poslanců z 200 poslanců. Proti se už v této fázi postavili poslanci KDU-ČSL a TOP 09. V prvním čtení by normu předkladatelé rádi projednali do konce roku 2020. Pokud by zákon prošel, platit by mohl začít od roku 2023.