Čižinského Praha 7 získala vakcíny po hovoru s magistrátem. S malými okrsky nikdo nemluvil

"Zajímalo by mne, zda byl zajištěn pro všechny Pražany rovný přístup k vakcinaci. A jak byla zajištěna transparentnost tohoto procesu," zajímal se zase na lednovém zastupitelstvu místostarosta Prahy 18 Ondřej Lněnička.

„Premiér se navíc 19. ledna na jednání s radou Asociace krajů nechal osobně slyšet, že máme zapomenout na to, že bychom řídili v Praze rozdělování vakcín,“ uvedl.

Podle ministerstva zdravotnictví mohli před spuštěním centrálního registračního systému, tedy do 15. ledna, vybrané subjekty spolu s praktiky zažádat o vakcíny, v případě, že byly schopny dodržet určité podmínky. Mezi nimi očkování výhradně prioritní skupiny starších 80 let, odpovídající manipulace s vakcínami a následné zapsání do příslušného registru ISIN.