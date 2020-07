Cizinci dál čekají týdny, než je vnitro pustí k práci

„Řekli nám, že srpen mají plný, že nás objednají na začátek září,“ řekl Právu podnikatel z Brna, který se snaží vyřídit registrace a povolení k práci pro dva Ukrajince, kteří by jinak mohli nastoupit v jeho firmě už tento týden. Úředník brněnského pracoviště ho dále informoval, že by je mohli teoreticky vzít i dříve, ale museli by si jít stoupnout do fronty před budovou úřadu a čekat, zda se náhodou pro ně neuvolní místo.