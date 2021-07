Cizinci budou muset být zdravotně pojištěni jen u jedné společnosti

Cizinci s dlouhodobým pobytem v ČR asi budou muset být pět let komerčně pojištěni jen u společnosti Pojišťovna VZP. Sněmovna to v úterý opět prosadila navzdory kritice, že to bude znamenat nepřípustnou monopolizaci. Dolní komora odmítla senátní verzi, podle níž cizinci měli být pouze registrováni, zda jsou zdravotně pojištěni.