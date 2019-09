Cirkus Humberto otevřel veřejnosti své zázemí. Ukázal trénink slonů a šelem

„Tahle zvířata jsou víc lidi než já. Je to součást mojí rodiny, starám se o ně jako o sestry. Trénoval je už můj dědeček,“ říká italský cvičitel a ukazuje, že slonice jsou obrovské profesionálky, které už trénovat ani nepotřebují. Prý s nimi v manéži ani nemusí být, samy vědí, co mají dělat, a navíc je to i baví.

„Ta zvířata mi neublíží, protože se k nim chovám dobře. Ona mají dlouhou paměť a věděla by, že jsem jim ubližoval, a pak by mě mohla lehce zpacifikovat. Mám v ruce tyč, na kterou si zavěšuji maso jako odměny za to, když něco dobře udělají,“ přiblížil průběh výcviku.

Veřejnost má nyní možnost přijít do cirkusu, podívat se do zázemí a ověřit si, zda mají zvířata dostatek prostoru, jídla a lidské péče. „Před vystoupením lidem ukazuji, jak s nimi pracuji, aby viděli, že se mají dobře. Nepřipouštím si, že by měly být cirkusy zakázané. Měly by být licencované. Ti, co by nesplnili podmínky, by prostě museli skončit,“ říká ředitel cirkusu.