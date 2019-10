Chlapce s tetanem propustili z nemocnice

Po měsíci léčby byl ve středu propuštěn z dětského infekčního oddělení Fakultní nemocnice Brno teprve tříletý chlapec z Blanenska, jenž onemocněl tetanem. Závažnou neurosvalovou chorobu, jejímž projevem jsou křeče a která může skončit i smrtí pacienta, onemocněl, protože jej matka odmítla nechat preventivně naočkovat. Domnívala se prý, že by mu tím uškodila. Dítě se nakazilo tetanem poté, co si strčilo zrezivělou knoflíkovou baterii do nosu.