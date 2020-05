Chcete legalizovat zlodějny a zavést Babišovo Palermo, pustila se opozice do vlády. Ta zákon stáhne

S podobnou kritikou se připojily i další opoziční strany. „Je to situace pro vytváření Palerma, o kterém tak rád mluví Andrej Babiš. Ale je to jeho Palermo,” kritizoval překládaný vládní zákon předseda ODS Petr Fiala.

Opozice kritizovala i to, že zákon není určený pouze pro dobu nouzového stavu, ale obecně do budoucna.

„Novela je trvalá a nejedná se pouze o nouzový stav. Jedná se o jakékoliv nákupy podle příslušného paragrafu zákona. Vláda to předkládá ve velmi zrychleném řízení,” uvedl na tiskové konferenci pirátský poslanec Ondřej Profant.

Došlo by podle něj ke zrušení povinnosti dohledat skutečné vlastníky firmy, dokládat kvalifikace a účastnit by se výběrového řízení mohly i společnosti s anonymními akciemi.

Zadávání veřejných zakázek by mohlo být podle návrhu za naléhavých okolností jednodušší. Při využití jednacího řízení bez uveřejnění by zadavatelům odpadla vzhledem k nutnosti uzavřít smlouvu co nejrychleji část administrativy. Předlohu kritizují také protikorupční organizace Transparency International i Rekonstrukce státu.