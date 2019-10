Čeští senioři by mohli být zdravější. Jenže nevěří moderní technice

Neznamená to, že by krokoměry a glukoměry, měřiče krevního tlaku, fitness náramky a aplikace o zdraví do svých mobilů neuměli používat. Důchodci jen tak nějak pasivně čekají, až jim s těmito technologiemi pomůže seznámit se někdo blízký či lékař. Vyplývá to z průzkumu psychologů z brněnské Masarykovy univerzity.