Čeští kutilové kosmického věku se sjeli do Plzně

„Od té doby jsem zkusil z maker projektu udělat skutečně reálný produkt. Rok mi trvalo, než jsem dospěl k finálnímu designu, jednoduchému na výrobu, ale dostatečně robustnímu,“ konstatuje Jiří, který své kovové tulipány už také prodává, zatím jich našlo odbyt několik stovek, putovaly třeba i do Ameriky, Británie nebo Německa. „Neživí mě to, dělám to pro radost, pro uspokojení makerských duší. No nicméně uvidíme, kam až to povede,“ dodává.