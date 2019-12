Čeští bezdomovci zestárli. Nemají kde dožít

„Lidé bez domova nám v průběhu let přirozeně zestárli. V krajích se s tím jakž takž vyrovnají, kapacitně to tam lépe zvládají, největší problém to je v Praze. Naši terénní pracovníci se snaží posunout lidi bez domova v produktivním věku, ale pro staré je šance téměř mizivá. Tito lidé prostě potřebují někde důstojně dožít. Chybí tady dlouhodobější řešení,“ upozorňuje Hana Šimková, mluvčí spolku Naděje.