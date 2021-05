Česko uzavře své nebe běloruským letadlům

„Pozastavujeme provoz letecké společnosti Belavia v České republice. Poslední let, který bude odbaven, bude dnes. Páteční a nedělní let odbaven nebude,” uvedl Havlíček.

Trvat to bude až do doby, než se prošetří incident, kdy Bělorusko i s pomocí stíhačky přinutilo přistát letadlo společnosti Ryanair na trase z Atén do Vilniusu v Minsku. Úřady poté zatkly opozičního novináře Ramana Prataseviče, který byl na palubě, i jeho ruskou přítelkyni. Ve vlasti opozičníkovi podle médií hrozí 15 let vězení za pořádání masových nepokojů.

Šéfové států a vlád zemí EU se již v pondělí večer shodli na přijetí sankcí vůči Bělorusku. Vyzvali „všechny v EU sídlící přepravce, aby se vyhnuli přeletům Běloruska”. Členské státy zároveň dostaly za úkol „přijmout nutná opatření k zákazu přeletů vzdušného prostoru EU běloruskými aerolinkami” a rovněž zabránit společnosti Belavia přistávat na letištích v unii.

Letecké společnosti se sídlem v Evropské unii se už od pondělního odpoledne začaly vyhýbat běloruskému vzdušnému prostoru a zrušily i linky do Minsku.

Také Británie a Francie zakázaly létat běloruským aerolinkám Belavia do svých zemí a ty až do konce října zrušily lety do Londýna a Paříže. Zrušit od středy letecké spojení s Běloruskem se rozhodla také ukrajinská vláda.