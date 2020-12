Česko považuje polskou reakci ohledně Turówa za nedostatečnou

Česko očekává do konce roku vyjádření Evropské komise k podnětu, které podalo v září, a na základě něj a dosavadního jednání vláda následně rozhodne o dalším postupu.

Důl Turów, který leží v bezprostřední blízkosti českých hranic, zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE tam chce těžit do roku 2044. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních, Poláci plánují těžit do hloubky 330 metrů pod úrovní okolního terénu.