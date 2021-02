Česko nebude cesty do Zanzibaru či Brazílie odpírat, po návratu ale hrozí sankce

Ministerstvo uvedlo, že cesta nebude nikomu odepřena. To znamená, že pokud tedy bude chtít někdo do těchto zemí odcestovat například na dovolenou, nikdo mu v tom bránit nebude. Lidé ale musí počítat s tím, že mohou po návratu dostat sankci na základě zákona o ochraně veřejného zdraví.

Ministerstvo k nařízení zveřejnilo čtyřstránkový dokument, kde vysvětluje, že zakazuje cestovat do zemí, kde se objevuje jihoafrická mutace koronaviru a které současně nemají zavedena žádná ochranná opatření, která by šíření viru bránila.

Lidé ale současně upozorňují, že vzhledem k tomu, že se do těchto destinací létá většinou z jiných zemí, lze nařízení snadno obejít tím, že odcestují například do jiné evropské země a odtud odletí například do Brazílie.