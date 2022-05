Česká firma poprvé v historii použije 3D tisk v boji. Pro ukrajinské vojáky tiskne betonové zátarasy

„Vytištění jedné zábrany, která má metr na výšku, trvá zhruba 20 minut,“ popisuje vedoucí projektu 3D tisku Dominik Stupka. Po vytištění musí beton ještě schnout, hotový k přepravě je do druhého dne. Zátarasy tiskne stroj do zaobleného tvaru, který při nárazu kulek lépe přenáší působící síly.

Prototypů betonových zábran má firma hotových už desítky, na Ukrajinu by měly odjet v kamionech v následujících týdnech. Kromě těchto zábran by ale společnost ráda poslala do válečné země také samotné tiskárny, které by mohly tisknout obranné systémy přímo na místě.

Firma už má vytipovaná konkrétní místa, kam tiskárny pošle. „U několika vybraných betonárek by mělo být několik těchto tiskáren, které by se už teď měly zapojit do obranných akcí. Budou tedy muset být co nejblíž bojišti, samozřejmě v nějakém relativně bezpečném prostoru,“ vysvětluje ředitel s tím, že by mělo jít o 20 až 30 tiskáren.