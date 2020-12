Češi vzali útokem polské tržnice

„S parkováním to dnes bylo těžší, ale zvládla jsem to. Nákazy se tu nebojíme. Jednak máme respirátory, navíc tady nakupujeme venku, a ne v uzavřeném prostoru. Máme i rukavice. Podle mě je to tady bezpečnější než v těch narvaných supermarketech,“ ukazovala Právu třicetiletá Pavla z Ostravy, která na polskou tržnici vyrazila i se svou maminkou. Dodala, že jinak se vše snaží nakupovat přes internet.