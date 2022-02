Češi v příhraničí jsou zklamaní: Prodali nás lacino

Navíc si myslí, že vedení Libereckého kraje chtělo od Poláků hlavně získat peníze na vybudování vodovodů.

„Zaskočilo nás, že se to podepsalo, protože ještě ve středu o tom nikdo nevěděl. Jakým způsobem to vláda odsouhlasila, že to ani nedala na oficiální program, a že tak nikdo nevěděl, že o tom chtějí jednat, to považuji za politickou kulturu středoafrického státu, ale ne středoevropské země,“ zklamalo Milana Starce ze Sousedského spolku Uhelná, malé osady, která je na české straně k polskému dolu nejblíže.

„Tady je mnohaletý spor, o kterém se mluví na mnoha úrovních včetně Bruselu, a vláda to nakonec schválí bez toho, aby vůbec veřejnosti řekla, že se k tomu chystá, tak to mi přijde neuvěřitelné,“ řekl. „Pro mě je hrozně těžké nějak na to vše reagovat, když tu uzavřenou smlouvu nemáme. Proto doufám, že když už je podepsaná, že se zveřejní, aby bylo jasné, co se vlastně podepsalo,“ pokračoval Starec.

Okolí dolu Turów Foto: ti, Právo

Jen se prý může domnívat, že se dohoda moc nezměnila od toho, co ministerstvo životního prostředí předběžně vyjednalo s polskou stranou už na podzim.

„Na dvacet let nás vystaví škodlivinám“

„A to by nebyla dobrá zpráva. Na druhou stranu jsem už viděl vyjádření ministryně životního prostředí Hubáčkové (KDU-ČSL), že Česká republika se nevzdává svého práva se dál soudně bránit, což v tom původním znění smlouvy bylo,“ sdělil Starec.

Obyvatelé pohraničí jsou zklamaní i z postoje představitelů svého domovského Libereckého kraje, kteří se z uzavření dohody radují. „Už loni jsme pochopili, že vedení Libereckého kraje mělo jeden hlavní cíl, a to získat od Poláků peníze na vybudování vodovodů. Ty ale nevyřeší všechny problémy, které způsobuje těžba hnědého uhlí a jeho spalování. Liberecký kraj teď bude dalších dvacet let vystavený škodlivinám a sajrajtu, který produkuje elektrárna Turów, a hejtman Půta to oslavuje jako velké vítězství,“ mrzí Starce.

„A když se zamyslíte nad částkou 35 milionů eur pro Liberecký kraj, tak nejenže nás vlastně prodali, ale ještě nás prodali lacino,“ dodal.