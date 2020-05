Češi budou velet vojenské misi EU v Mali, plánovaný výcvik ale zastavil koronavirus

Čechy v saharské zemi nečekají jenom extrémní klimatické podmínky (v létě tam bývá i 50 stupňů Celsia), nebezpečí v podobě povstalců a teroristů, ale i nové komplikace a výzvy.

Na překážku jim budou hlavně omezení kvůli koronavirové pandemii, která sice v Africe neřádí jako na jiných kontinentech, ale přesto načas zastavila hlavní úkol mise: výcvik malijských vojáků a policistů.

Zatím na měsíc

„Výcvik na základně v Koulikoru byl na začátku dubna pozastaven na měsíc a uvidí se, jak se koronavirus v Africe dál projeví. Instruktoři se zatím vrátili do vlasti a čekají na signál, aby mohli zpět,“ řekl Právu brigádní generál Ridzák, který jinak slouží na generálním štábu jako ředitel sekce komunikačních a informačních systémů.

V současné době se s ostatními kolegy připravují na odlet do Afriky a jsou v preventivní karanténě, aby nezavlekli koronavirus na velitelství mise. To sídlí v jednom z hotelů v hlavním městě Mali Bamaku. Virem se v misi nakazilo už několik zahraničních vojáků, kteří se ale podle generála odletěli léčit domů.

Epidemie zasáhla i přípravu do mise. „Kvůli koronaviru byl výcvik upraven na individuální přípravu a společná zaměstnání se uskutečnila za přísných hygienických opatření a v rozestupech,“ poznamenal generál.

Nebyli vybráni všichni, kolik se jich hlásilo. Pouze ti, kteří měli potřebnou odbornost, zkušenosti z jiných misí a také ovládali jazyky brigádní generál František Ridzák

Generál očekává, že výcvik malijských jednotek znovu začne během prvních týdnů, co se ujmou velení. Čeští vojáci se budou muset kromě koronaviru vypořádat s novým úkolem. Budou radit a pomáhat s výcvikem vojáků i sousedních zemí, Nigeru a Burkiny Faso.

Češi v Mali působí už od roku 2013. V současnosti je tam okolo stovky českých vojáků, kteří chrání hlavní velitelství v Bamaku a 50 kilometrů vzdálené výcvikové centrum v Koulikoru, kde také někteří Češi trénují malijské vojáky jako instruktoři. V celé misi je asi kolem 700 vojáků z více než 20 zemí.

Podle Ridzáka se počítá, že bude výhledově otevřena další výcviková základna. „Protože ta základna v Koulikoru kapacitně nebude dostačující. Bude ale záležet na tom, zda se zvýší finanční zdroje a počet instruktorů,“ dodal generál.

O misi byl velký zájem

Do Afriky nově vyrážejí hlavně důstojníci, vojenští policisté nebo zdravotníci. Podle generála byl o misi v Africe mezi vojáky zájem. „Nebyli vybráni všichni, kolik se jich hlásilo. Pouze ti, kteří měli potřebnou odbornost, zkušenosti z jiných misí a také ovládali jazyky,“ podotkl.

Ve štábu budou mluvit hlavně anglicky, částečně i francouzsky. Francouzštinu potřebují kvůli tomu, že převážná část vojáků mise jsou Francouzi, a i proto, že je to úřední jazyk v zemi. „Jazyk, to je vždy výzva, ale problém to nebyl, protože se přihlásil dostatek francouzsky hovořících vojáků. Jsem spokojený, ve štábu budu mít 17 důstojníků, kteří jsou schopni komunikovat anglicky i francouzsky,“ pochlubil se generál. Během přípravy se rozmluvili francouzsky. „Měli jsme tu lektora z Francie, námořníka v důchodu,“ řekl generál.

V zemi je 20 milionů obyvatel, ale země je dvakrát větší než Francie, a proto ozbrojené složky a státní aparát mají potíže udržet v zemi bezpečnost brigádní generál František Ridzák

Ridzák působil řadu let v zahraničí – čtyři roky byl v Bruselu, studoval v Paříži a v Kanadě. „Není to pro mě novum pracovat s ostatními národnostmi. V Africe jsem už byl v lednu na stáži, takže vím, do čeho jdu, a proto to moc neprožívám.“ V rámci přípravy poslouchá i francouzské rádio, ve kterém se o politické a bezpečnostní situaci v bývalé francouzské kolonii často mluví.

V zemi není příliš bezpečno od roku 2012, kdy se povstalci pokusili o převrat. Zvláště pak na severu země, který nemá vláda pod kontrolou. Občas dojde k teroristickým útokům i v hlavním městě Bamaku.

V zemi proběhly před nedávnem parlamentní volby a ty na bezpečnosti podle generála nepřidaly. „V zemi je 20 milionů obyvatel, ale země je dvakrát větší než Francie, a proto ozbrojené složky a státní aparát mají potíže udržet v zemi bezpečnost,“ podotkl Ridzák.

V nejbližší době se do Mali chystá i zhruba 50 českých vojáků z 601. skupiny speciálních sil v Prostějově, kteří by se měli zapojit do boje s islámskými teroristy v Mali a kolem hranic s Nigerem.