Černý: Uzavření druhých stupňů ZŠ je jen otázkou času

Po uzavření vysokých škol v Praze vyhlížíte i uzavření základních škol?

Myslím, že uzavření druhých stupňů základních škol je jen otázkou času.

Máte informaci, jak ředitelé nové opatření, že se musí nosit roušky i v hodině, přijímají?

Tady v Praze jsme byli připraveni, že to přijde od pondělka, takže pro nás je to jen o jeden pracovní den dřív. Jinde to asi tolik nečekali.

Na začátku týdne jsem si udělal rychlý průzkum mezi řediteli v rámci asociace. Mimo jiné jsem se ptal, co by tomu řekli, kdyby někdo něco takového plošně nařídil. Asi 10 procent to bralo úkorně, že se jim to nelíbí. Asi 12 procent to oceňuje jako pomoc, že přesně vědí, co mají dělat. A naprostá většina ředitelů bere nařízení tak, že to není příjemné, ale chápou ho a budou ho respektovat. A to je i můj postoj.

Jako nutné zlo?

Ano. Nejsem zdravotník a nebudu tvrdit, že tomu rozumím. A když většina zdravotníků říká, že roušky pomáhají, tak doufám, že vědí, co dělají.

Ale učitelé některých předmětů asi budou trpět. Už jste zaznamenal stížnosti?

Ano, třeba v tělocviku by to byl problém, ale tam má být výjimka. A to i na zpěv a dechové nástroje, což dává smysl.

Jsem rád, že to není povinné úplně u těch malých dětí, kde by rouška znamenala opravdu výrazný problém. U těch větších by to mělo vést k tomu, že budou učitelé učit méně frontálně. Přednášet tři čtvrtě hodiny v roušce je šílenost. Takže to povede spíš k tomu, že budou děti pracovat víc samostatně, ve skupinách. Problém je i v tom, že ani těm dětem není přes roušku moc rozumět. Asi tedy budeme preferovat jiný způsob komunikace než přímo mluvením.

Co jazykáři?

U cizích jazyků to může být problém. Bude záležet na tom, jak dlouho to opatření potrvá. Ale podle mých informací to nebude nakrátko.

Někteří učitelé volají po tom, aby mohli nosit průhledné ochranné štíty. Pomohlo by to?

U nás učitelé štíty mají, ale problém je, že hygienici štíty jako ochrannou pomůcku ne­uznávají. Ale v létě ve Španělsku jsem viděl průhledné štíty, které byly připevněny zespoda na bradu, takže skutečně zakrývaly pusu a nos, měly funkci roušky a přitom byly průhledné. Zkusím to někde navrhnout.

Kdybyste mohl nařídit distanční výuku, udělal byste to?

Musím říct, že jsme se snažili na distanční výuku připravit a některé školy už připravené jsou. Dělali jsme ještě výběrové řízení na počítače a zjišťovali, které děti počítače potřebují. Tento proces během září teprve probíhal a nejsme ještě připravení na spuštění distanční výuky. Teď bych ji ještě nevyhlašoval.

Ale pokud by se mělo po delší dobu učit v rouškách a byl by to problém, tak by se přechod na distanční výuku nabízel. Problém je, že podle stávajícího školského zákona ji vyhlásit nesmíme. Tam by muselo být nějaké silnější opatření.

A jak jsou na tom ostatní školy?

Během září připraveny budou, ale teď vycházím ze své zkušenosti, protože finanční podpora nám byla oznámena až na konci srpna, pak jsme museli řešit to výběrové řízení a pozjišťovat, které děti by potřebovaly půjčit počítač domů. To taky nejde za dva dny.