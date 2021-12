Cena Vánoc po tornádové spoušti: půl roku dřiny

Vedle jejich opraveného domu roste další. Nahradí původní, kde Dita se svými rodiči prožila mládí. Ten musel jít po tornádu k zemi. Když se při demolici probořil bagr do sklepa, bylo dílo zkázy dokonáno doslova až do základů. „Pokud počasí dovolí, 15. ledna děláme střechu, v únoru okna. Věřím, že na hody si zaverbuju na terase nového baráku,“ říká bratr Dity, Ladislav Darmovzal, který se o obnovu domu rodičů ponejvíce stará.

Za Vánoce v novém manželé Hříbkovi zaplatili neuvěřitelnou dřinou a snažením. „Tornádo otevřelo limity toho, co vše je člověk schopný vydržet. Je to víc, než si myslí, že vydrží“ říká Tomáš. Přiznal ale, že se on i manželka dostali na hranici sil. „Byly doby, kdy jsme seděli, a říkali si, jestli by nebylo lepší jít pryč, nechat to tady. Ale nikdy jsme na to nepomysleli oba současně a vždycky jeden z nás toho druhého podržel,“ dodal.