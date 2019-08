Celodřevěná hasičská stanice v Praze půjde k zemi. Vydali jsme se na poslední prohlídku

„Holešovická stanice je nejvytíženější stanicí hned po centrální stanici v centru Prahy,“ řekl Novinkám mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Podle něj se z ní v průměru uskuteční deset výjezdů denně. „Stanice je pro nás strategickým místem, protože hasiči z Holešovic vyjíždějí nejen do severní části města, to znamená na sídliště Bohnice, Kobylisy, Ďáblice, ale mají na starost i Libeň a Holešovice a blízko to mají i do centra,“ dodal.