Část vesničky Jedousov prožila vánoční svátky bez vody

„Něco tak šíleného jako svátky bez vody si nedokáže nikdo představit. Lidi si tu pomáhají, jak můžou, ale stejně je to děs. A pořád to nekončí,“ postěžovala si asi čtyřicetiletá místní hospodyně. „Vrt firma, která jej vyvrtala, na své náklady sama utěsňuje, ale zatím se to moc nelepší. Vody mám ve studni tak do umyvadla,“ přiznal Právu starosta Jedousova Jiří Kožený (nez.). V pátek ještě dojednával v Přelouči, aby obci Vodovody a kanalizace dál, nejméně do konce roku, doplňovaly vodu v cisternách. Náklady na dovoz pitné vody zatím platí obec jako objednavatel. Jestli je bude požadovat po majiteli vrtu, rozhodne zastupitelstvo.