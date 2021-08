Čápa Bonifáce zřejmě elektřina nezabila, tvrdí energetici

„Událost se narozdíl od čerstvé smrti mladého čápa neodehrála na vedení spravovaném společností ČEZ. Trakci vlastní soukromá osoba, jež má povinnost zařízení do roku 2024 zabezpečit proti úrazu ptáků. Společnost ČEZ přesto rozhodla vedení do konce letošního srpna osadit ptákosedy,“ slibuje Lapáčková.

Širokou veřejností sledovaný experiment odchovu čápů v přirozeném prostředí vešel do dějin ornitologie a poskytl cenné informace, jak v podobných případech postupovat.

Mladobuckou čapí rodinku čeká do konce srpna až patnáct tisíc kilometrů dlouhý tah do teplých krajin často na samý jih Afriky. Cestou budou čelit řadě smrtelných nebezpečí.

„Mladí poletí jako první. Každý čáp letí sám za sebe a možná se příští jaro vrátí do mladobuckého hnízda. Není to ale dané. Čápi se většinou vracejí do širší lokality, odkud koncem léta odletěli,“ přiblížil Číp.