Byznys s umělým oplodněním: Češky prodávají vajíčka cizinkám

Většina příjemkyň jsou cizinky v průměrném věku těsně nad jednačtyřicet let

Ve stejném roce pak data hovoří o šesti tisících zahájených cyklů s cílem přijetí darovaných vajíček, z toho přes pět tisíc připadá na cizinky v průměrném věku těsně nad jednačtyřicet let. Tyto údaje se od roku 2014 takřka neliší.

Z toho plyne snaha získat od dárkyně co největší počet vajíček, ostatně i kvůli tomu jsou stimulovány hormony.

„Kdo v tom nepracuje, tak si to neumí, bohužel, nebo možná bohudík, ani představit. Tlak je ze všech strach a je to strašný propletenec. Farmaceutické firmy a preference vybraných léků, tlak vedení kvůli zisku, nutnost dělat spousty a spousty vyšetření a testů kvůli vykazování na pojišťovnu, a na druhé straně tlak pacientů,“ řekl nyní už bývalý pracovník reprodukční kliniky, jehož identitu Právo zná.

„Nikoho na vedení nezajímaly konkrétní příběhy a peripetie, čím si ženy musely procházet a co všechno musely absolvovat, důležité bylo elegantně jim dát nejdražší léky, nejdražší péči, co šla. A spousta lidí byla tak zoufalá, že souhlasila pomalu se vším. Pro některé je to jediná a někdy poslední šance, jak se dočkat potomka,“ přiznal pracovník.