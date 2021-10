Byla jsem závislá od první chvíle, kdy jsem se napila, říká bývalá alkoholička

Typickou pacientkou léčebny jsou dnes ženy ve věku mezi 40 a 60, většinou bez partnera nebo s partnerem alkoholikem. Podle přednosty Kliniky adiktologie VFN a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (UK) Michala Miovského je ženské pití alkoholu stigmatizované, ženy proto svou závislost do poslední možné chvíle tají.

Přestože Taťána chtěla abstinovat, bez alkoholu vydržela jen čtrnáct dní. „Pak jednou cestou do práce jsem si koupila flašku a do té práce už jsem nedojela. Z toho dne si pamatuji jen to, že jsem se probudila někde na benzínce a později někde v Praze v parku. Tenhle den byla poslední kapka, kdy jsem si uvědomila, že jsem ztratila kontrolu nad životem,“ vzpomíná na svůj sedmadvacátý rok života.