Brífink ministra Rakušana po jednání krizového štábu

V neděli k tomu Rakušan uvedl, že pokud by ze země uprchlo deset milionů lidí, tak se může stát, že v Česku vzniknou větší stanové tábory pro uprchlíky, tak jak je známe například z Francie.

Vláda se podle něj nicméně snaží takovému řešení zabránit, protože by se z těchto táborů fakticky stala ghetta. „Vysíláme signál, že Česká republika už na to téměř nestačí. Jakmile tu vznikne nějaký tábor, tak to bude ghetto,“ řekl.