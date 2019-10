Boj o zvířata v cirkusech vrcholí

„Zatím mi nikdo nepsal ani nic neříkal, pokud si to dobře pamatuji. Rád se s nimi sejdu. Zvířata mám rád,“ napsal Právu Babiš. Zdůraznil však, že to neznamená, že na požadavky aktivistů kývne.

„Názor si vytvořím i na základě jednání s ochránci zvířat. Zatím mě neoslovili a tuto problematiku jsem neřešil. Je potřeba si vyslechnout i provozovatele cirkusů a názor veřejnosti,“ dodal.

Je potřeba si vyslechnout i provozovatele cirkusů a názor veřejnosti Andrej Babiš

Zákon proti týrání zvířat z dílny ministerstva zemědělství, který leží ve Sněmovně, se zákazem drezury zvířat nepočítá. Změna by tak musela projít formou pozměňovacího návrhu. Podle rok starého průzkumu agentury Focus 39 procent Čechů chce zákaz chovu a drezury volně žijících zvířat, 35 procent by nedovolilo vystupování žádných zvířat. Pro ponechání zvířat v cirkusech se vyjádřilo 12 procent dotázaných, 15 procent na to nemělo názor. Do průzkumu se zapojilo přes tisíc respondentů.

Od roku 2004 platí v ČR zákaz drezury a vystupování v cirkusech u nově narozených primátů, ploutvonožců, kytovců (kromě delfínovitých), nosorožců, hrochů a žiraf. Nová vládní norma počítá se zákazem drezury nově narozených slonů a delfínů.

„Žádáme, aby v cirkusech přestaly být využívány i ostatní druhy volně žijících zvířat,“ uvádí aktivisté.

Petice míří i do Sněmovny

Kromě výzvy pro premiéra mají připravenou i petici pro petiční výbor Poslanecké sněmovny, na nímž mají zhruba 25 tisíc podpisů za zákaz vystupování zvířat v cirkusech. Podle jednacího řádu se tak dokumentem musí poslanci výboru zabývat.

„Zvíře není věc, ale živý tvor. Využívat ho jen pro zábavu je neetické a nehodné vyspělé společnosti 21. století. Malé děti jako nejčastější návštěvníci získávají v cirkusech zkreslený pohled na vztah člověka ke zvířatům. Mnozí odborníci upozorňují, že cirkusy ze své podstaty nemohou volně žijícím druhům zvířat zajistit podmínky pro kvalitní život,“ argumentují aktivisté.

Zbývá zodpovědět, co by se stalo se zvířaty, která už dnes v cirkusech jsou. Lucie Hemrová z organizace Svoboda zvířat míní, že by to záleželo na provozovatelích cirkusů. Pokud by jim poskytli vhodné podmínky, mohli by si je ponechat.

„Byla by zakázána drezura a vystoupení. Bylo by na majitelích, jak jim zajistí další vhodné podmínky pro život,“ řekla Právu.

„Ale je potřeba myslet i na to, že by se mohl objevit majitel cirkusu, který by se o zvířata nechtěl postarat. Pak by bylo potřeba, aby stát za zvířata převzal odpovědnost. Už novela proti týrání počítá s vybudováním záchranného centra pro zvířata,“ dodala Hemrová.

Zákaz zvířat v cirkusech ve Sněmovně podporuje TOP 09. Většina ostatních stran se k němu staví vlažně. Piráti ještě jasné stanovisko nesdělili. Názor si chtějí udělat i na semináři organizace Svoboda zvířat, kterému dal záštitu zemědělský výbor, na konci října ve Sněmovně. „Chceme zlepšení podmínek zvířat v cirkusech mezi drezurami. To je pro nás základ, který budeme tlačit. Co se drezury týče, máme dvě možnosti. Nechat dožít ta zvířata, která v cirkusech jsou, a zakázat drezuru nově narozených volně žijících druhů, nebo to k nějakému termínu úplně zakázat,“ řekl Právu pirátský poslanec Radek Holomčík.

„Budeme o tom jednat s dalšími stranami, abychom dosáhli maxima možného,“ dodal.

Provozovatelé, kteří se sdružili do iniciativy Cirkusy společně, podporují vládní novelu. „Byla ovlivněna doporučením expertní skupiny, která po dobu několika měsíců hledala nejvhodnější možné řešení. Skupina byla tvořena jak zástupci cirkusů, tak experty z ministerstev životního prostředí a zemědělství, chovatelských svazů, zoologických zahrad, Státní veterinární správy a Ústřední komise pro ochranu zvířat. Jednání byla korektní a věcná a vycházela výhradně z argumentů,“ uvedli v prohlášení na Facebooku.