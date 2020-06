Boj o peníze obcí a krajů: Je to kampaň, míní Babiš

„Přejeme si najít dohodu o tom, aby to nebylo pouze na základě dotací, ale aby tam byl i spravedlivý kompenzační mechanismus. Doufám, že do konce června nalezneme shodu,” prohlásila na tiskové konferenci v úterý před jednáním Sněmovny poslankyně ČSSD Kateřina Valachová.

Premiér Babiš označuje jejich stížnosti za kampaň. „Tady jede kampaň STAN, který se tváří, že zastupuje všechny starosty, a KDU-ČSL a samozřejmě Senát. Je to krajská kampaň. Nevidím důvod, proč bychom měli dávat velkým městům takové nehorázné peníze, když mají peníze. Velká města by měla být solidární, protože ty daně platí daňoví poplatníci," prohlásil v úterý dopoledne na tiskové konferenci premiér.

„Vláda říká: My vám to nahradíme tam, kde o tom nerozhodujete vy, ale my, a vychyluje tak rovnováhu moci ve prospěch centrální vlády na úkor obecních zastupitelstev. Je absurdní si myslet, že to bude vykompenzováno všem obcím,” kritizuje vládní postup šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.