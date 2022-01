Blažek čeká od soudců solidaritu

„Nebylo by vhodné, aby nejlépe odměňovaní ,zaměstnanci‘ státu byli jako jediní vyjmuti z celkového zmrazení platů ústavních činitelů,“ řekl Právu Blažek.

Podle prezidenta Soudcovské unie Libora Vávry ale tato debata teprve začíná. „Příští týden se sejdu s panem ministrem a teprve potom to budu komentovat. Je to rozhodnutí vlády, které je zatím politické a nemá žádný právní rámec. Není to znění zákona, ani rozhodnutí vlády ve smyslu konkrétních věcí, ve vztahu k soudcům. Je předčasné se k tomu teď vyjadřovat,“ konstatoval.