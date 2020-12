Blatný prověří nabídku iDnes, která má zvýhodňovat pacienty-předplatitele

Čelil jim Babiš i ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Ten připustil, že k porušení smlouvy se zdravotními pojišťovnami by mohlo dojít a že podá podnět k přešetření.

Server iDnes nabízí vyšetření magnetickou rezonancí do pěti dnů, když normální čekací doba je několik týdnů až měsíců.

Premiéra interpelovala první místopředsedkyně pirátů Olga Richterová. „Přijímání plateb za přednostní péči je v rozporu se základními principy zákona o veřejném zdravotním pojištění. Je to možnost úplatku za přeskočení jiných pacientů,“ řekla. A vyzvala Babiše, aby vláda zakročila a buď zabránila nerovnému přístupu pacientů k péči, nebo zabránila klamavé reklamě.

Babiš se jí vysmál a označil její dotazy za nesmysly. „Ptáte se na věci, které nemohu vědět. Pokud máte problémy, tak se obraťte na ten portál (iDnes) nebo příslušné orgány,“ řekl. A poté začal Piráty kritizovat, že udali Česko kvůli jeho údajnému střetu zájmů v Bruselu, a nazval je „neomarxistickou, promigrantskou stranou“.

Šéf lidovců Marian Jurečka poté interpeloval ministra Blatného. „Přijde mi to nezákonné, ale i neetické. Říkat někomu, když budeš v prémiovém klubu, tak ti zařídíme přednostní přístup k zdravotnictví, mi přijde nefér,“ řekl Jurečka.

Blatný připustil, že může docházet k porušení smlouvy se zdravotními pojišťovnami. „Pokud by někdo upřednostňoval u služby hrazené zdravotním pojištěním jednoho pojištěnce před druhým v souvislosti s nějakou úplatou, tak by to mohlo být porušení smlouvy a sankci by měla vyvodit pojišťovna,“ řekl Blatný.

Na dotaz Jurečky, zda by mohl podat podnět, aby to pojišťovny přešetřily, uvedl, že to učinit může.

VZP: Slíbili rovný přístup

Mluvčí VZP Vlastimil Sršeň Právu sdělil, že všechna zařízení, která iDnes zmiňuje – Klinické centrum Iscare v Praze, sanatorium Sanus v Hradci Králové nebo kliniky Gennet v Praze a Liberci – čerpají peníze z veřejného pojištění.

„VZP jednala se zástupci poskytovatele a byla ujištěna, že program bude mít takové parametry, že všichni klienti VZP budou mít rovný přístup ke zdravotní péči,“ poznamenal Sršeň.

Server iDnes změnil po kritice politiků a médií formulace a říká, že v péči nebudou předběhnuti ani akutní, ani objednaní pacienti. „Text jsme upravili tak, aby bylo jasné, že mluvíme o garantovaných lhůtách, nikoliv o předbíhání pacientů, které ani není v České republice myslitelné,“ uvedl iDnes.

A jak je podle něj možné garantovat krátkou dobu, když normálně pacienti čekají násobně dlouho? „Soukromé kliniky mají větší nevyužité kapacity než státní zařízení, takže dokážou garantovat provedení úkonu v určitém čase,“ napsal server.

„Budeme operovat i o víkendu“

Za předplatné tak stále nabízí vyšetření magnetickou rezonancí do pěti dnů, náhradu kyčelního nebo kolenního kloubu do 60 dnů nebo v sanatoriu

Sanus dokonce do šesti týdnů. Ministerstvo zdravotnictví kvůli dlouhému čekání určilo nepřekročitelné lhůty: např. u náhrad kyčelního kloubu a kolenního kloubu je to 52 týdnů nebo u magnetické rezonance je to pět týdnů.

Josef Janov z fondu Hartenberg, který zdravotnická zařízení z Babišova fondu spravuje, odmítá, že by nabízeli přednostní vyšetření a omezovali péči pro ostatní pacienty. Prý chtějí pouze předplatitelům iDnes přednostně sdělit volné termíny, které vznikly kvůli poklesu pacientů v důsledku pandemie.