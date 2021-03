Blatný chce zpřísnit kritéria pro antigenní testy

Testování na koronavirus je ve větších a středních firmách i na úřadech a institucích povinné, a to jednou za sedm dní. Podniky do deseti zaměstnanců a živnostníci musí začít s testy po Velikonocích. Po otevření škol by se měli testovat i žáci. Zvažuje se také testování před návštěvou služeb, restaurací či kulturních akcí.