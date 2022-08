Billboardy od silnic nezmizely, přehled o nich není

„Statistiky, kdo z řidičů kvůli nim nedobrzdil a měl nehodu, k dispozici sice nejsou, ale jednoznačné je, že odvádí pozornost. U silnic proto nemají, co dělat. U nás jde však o extrém. Nevybavuji si žádnou zemi v Evropě, kde by billboardů bylo tolik, co u nás. Výjimkou v tomto směru jsou možná jen ty s politiky. Takové jsou před volbami všude. Bohužel, reklama je dnes obrovský byznys a ty, co se touto oblastí zabývají, smrt řidičů nezajímá,“ říká Charouz. Odstraňování billboardů podle něj vázne kvůli složitým majetkoprávním vztahům.