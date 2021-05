Bezpečí nemocnice a přitom pohodlí. Pražská nemocnice otevřela nové porodní pokoje

„Ženy mají tendenci k tomu rodit doma, protože je to podle nich jediné přirozené. I za zdmi porodnice ale může proběhnout fyziologický porod, do kterého není zasahováno, s minimální přítomností personálu," řekl primář gynekologicko-porodnického oddělení Petr Kolek. Porodnictví se proto podle něj v současné době soustředí na to, aby se rodička cítila pokud možno jako doma.