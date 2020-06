Bezdomovci zůstanou v pražských hotelech až do příštího jara

„Původně jsme to dělali jako krizové řešení, abychom zabránili šíření koronaviru v bezdomovecké populaci. Nyní, když se nám podařilo je takto zachytit, to vnímám jako příležitost ty lidi někam posunout a pomoct jim najít stabilní dlouhodobé řešení,“ řekl radní Adam Zábranský (Piráti).

Ubytování pro zhruba 350 lidí bez domova by mohlo stát město až 3,4 milionů korun měsíčně. Podle Zábranského se ale budou náklady postupně snižovat s tím, jak se bude pomáhajícím sociálním pracovníkům dařit zařizovat pro lidi bez domova trvalé bydlení jinde.

Za klienty dochází do hotelů pravidelně sociální pracovníci Foto: Novinky

Pomoc byla primárně mířena ohroženým skupinám lidí dlouhodobě bez domova ve věku 60 a více či fyzicky a psychicky nemocných. „Mezi ubytovanými je ale také část lidí, kteří přišli o práci a bydlení až v důsledku koronakrize,“ vysvětluje Zábranský. Ti si podle radního postupně vlastní bydlení zase najdou, ostatním pomáhají s dlouhodobým řešením sociální pracovníci.

To je případ i Slováka Milana Frimera, který přijel do Čech už v 70. letech jako voják. Poslední roky střídal různé brigády, kvůli koronavirové situaci však dostal výpověď a v důsledku toho přišel i o ubytování. „Velmi nám tu pomohli, máme bydlení, stravu a můžeme si tu i prát. Mám tu vše, co potřebuji,“ říká vděčně Frimer, který neztrácí naději, že práci časem najde.

O práci přišel Milan Frimer kvůli koronaviru Foto: Novinky

Spokojení jsou i majitelé hotelů

Podle hoteliérky, která nabídla pro ubytování lidí bez domova čtyři ubytovací zařízení, zaplatí peníze z magistrátu pouze hrubé náklady. „Vydělat se na tom opravdu nedá, ale my jsme zaprvé rádi, že můžeme pomoct, a za druhé nám spolupráce s magistrátem pomáhá udržet hotely v provozu a nemusíme propouštět zaměstnance,“ vysvětluje výkonná ředitelka sítě Bohemian Hostels & Hotels Babeta Schneiderová.

„Hranice jsou sice od pondělí otevřené, ale turisti se k nám opravdu nehrnou a předpokládám, že do příštího roku ani nebudou. Jsme proto velmi rádi, že můžeme pokračovat ve spolupráci až do března. Pomáhá nám to přežít,“ dodává ředitelka hotelů.

Na pokoji bydlí lidé bez domova v tomto hotelu maximálně po čtyřech Foto: Novinky

Schneiderová se neobává toho, že by aktuální obyvatelé hotelů mohli odrazovat potenciální turisty. „Naopak nám přišla spousta pozitivních ohlasů a lidé přinesli i spoustu darů. Za ty stovky lidí bez domova, co nám hotelem prošli, jsme jen třikrát narazili na někoho, kdo neměl hygienické návyky. Jinak jsou velmi spořádaní, stelou si postele, perou si a do pokojů si dávají i kytky,“ popisuje Schneiderová.