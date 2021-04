Benda: Rozpad koalice Spolu jsme řešili. Odlákat voliče TOP 09 se ODS nepodařilo

Má smysl tvořit předvolební koalici ve chvíli, kdy zrušil Ústavní soud pasáže, které znevýhodňovaly malé strany?

Samozřejmě byl jedním z motivů pro tvorbu koalice (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) současný volební systém, který zvýhodňoval ty větší, což zásah Ústavního soudu vyvrací. Ale současně bylo i dalším motivem to, že se chceme stát soupeřem AB (Andreje Babiše) a jeho hnutí ANO a vytvořit alternativu, která bude schopná vládnout této zemi, a proto jsme se spojili.

Věřil jsem, že se během volebního období podaří voliče (TOP 09) získat. Nepodařilo.

Myslíte, že toho není jen ODS schopná? Předseda strany Fiala mluvil po volbách 2017 o tom, že alternativu představíte sami. Oslabila nebo neposílila dostatečně?

Asi neposílila dostatečně. Do oznámení koalic ale zůstávaly prakticky všechny subjekty na svých původních preferencích….

Nicméně i další výrazný politik ODS a jihočeský hejtman Martin Kuba řekl, že hlavní důvod pro vaši koalice padl. Není ještě čas na rozpad koalice?

Věříme, že budeme kandidovat společně. Kandidátky jsou schválené, máme společný program. Samozřejmě, že jsme tuhle úvahu po rozhodnutí Ústavního soudu vedli. Řekli jsme si, že je férové se nad tím znovu sejít, ale nejvyšší vedení strany jednoznačně řeklo, že budeme pokračovat. Výkřik Martina Kuby byl ojedinělý.

Vy jste v roce 2019 v jednom z rozhovorů mluvil o tom, že TOP 09 považujete za mrtvou stranu, která svůj historický úděl splnila. Jste rád, že jste nyní společně vytvořili koalici?

Ano. TOP 09 stále nějaké voliče držela. Je škoda, aby dostala čtyři procenta, která by propadla. Upřímně řečeno mám řadu přátel, kteří nikdy nerozuměli tomu, proč existujeme zvlášť. Měli pocit, že jsme oba pravicové subjekty. Detaily, jak se stavíme k Evropě, jsou pro většinu normálních lidí zcela nerozpoznatelné.

Co se tedy změnilo, že již TOP 09 nepohřbíváte?

Stále ještě žije. Věřil jsem, že se během volebního období podaří voliče (TOP 09) získat. Nepodařilo. TOP 09 stále nějakou podporu má a opravdu pokládám za škodu, aby pravicové hlasy propadaly a vítězila tady levice jenom proto, že se dokáže lépe uspořádat.

A jak myslíte, že to voliči přijali? Poslední průzkum Kantar totiž ukázal, že pokud byste kandidovali samostatně, získali byste o dvě procenta více.

O průzkumech Kanturu se skoro nechci bavit. To, co předvádí Kantar a Česká televize, je neuvěřitelná manipulace s veřejným míněním.

Že budete třetí ale naznačuje dlouhodobě nejen ten. Co uděláte pro to, aby to tak nedopadlo a vyhráli jste, jak často zmiňujete?

Určité kroky máme připravené, ale nebudu je zatím prozrazovat. Dodal bych k tomu jen to, že až dostanou 28. září lidé obálky a budou si říkat, kdo by měl být příštím premiérem a bude na výběr mezi zcela chaotickým Andrejem Babišem, vcelku sympatickým, ale přece jenom s dredy a zelenou stranou za sebou, Ivanem Bartošem a profesorem Petrem Fialou, věřím, že si normální volič po roce a půl šílených lockdownů vybere Fialu.

Vy jste na sebe nedávno upozornil také komentářem, kde jste se pustil do Pirátů s tím, že si nedovedete představit společnou funkční vládu. Dojde na to?

Může se to velmi jednoduše stát až se spočtou výsledky. Nerad dělám povolební koalice před volbami, protože nikdy nevíte, jak to dopadne. Slovensko je typický příklad toho, jak jsou na tom některé strany půl roku před volbami špatně, a dopadnou dobře, a naopak.

Upozornil jsem jenom na to, že Piráti představují jiný pohled na svět.

Konkrétně jste napsal, že jsou příliš nalevo, zelení až rudí. V čem?

Ano, to jsem naprosto vědomě napsal. Mimo jiné mě trochu překvapila suverenita, s jakou místopředsedkyně (Pirátů) Richterová řekla (v rozhovoru pro Právo – pozn.red.), že už se pro ni stává ODS přijatelným subjektem z hlediska toho, že je Andrej Babiš ještě horší. Nemám tohle kádrování rád, a tak jsem zareagoval s tím, že pro mě politicky Piráti v řadě věcí moc přijatelným subjektem nejsou.

Příklad je to, co se například odehrálo kolem zrušení superhrubé mzdy, kdy mi tam chodí plačící Piráti s tím, jak obereme obce a kraje a přidáme méně těm, kteří mají méně, a více těm, kteří mají víc – celkem logicky, když necháme peníze lidem v kapse, nemůže to být naopak. A takových věcí, v kterých máme rozdílné názory, je více. Piráti jsou levicová strana.

Také jste zmiňoval, že máte i zásadní rozdílné náhledy v zahraniční politice. Nabízí se otázka, jestli byste se v možné vládě shodli vůbec na něčem.

Pokud bude po volbách na stole tato varianta, budeme muset hledat průsečíky. Upozornil jsem jen na to, že to bude de facto vláda velké koalice - výrazného pravicového a výrazného středolevicového subjektu, abych na ně nebyl úplně nespravedlivý. Aby si všichni uvědomili, že Piráti nejsou v tomhle směru náš přirozený partner. Do partnerství jsme byli dotlačeni obskurní vládou Andreje Babiše a jeho nekonečného rozebírání státu na atomy ve vlastním zájmu.

A myslíte, že by ta vláda byla stabilní? Dále jste totiž také podotkl, že z hlediska praktického spoluvládnutí se ze všech koutů republiky doslýcháte spíše o špatných zkušenostech.

To bylo hlavně směrem k té komunální úrovni.

Ale sám jste to převáděl na tu celostátní.

To je pravda. Tak nepochybuji o tom, že ve Sněmovně sedí řada… (odmlčí se), někteří pirátští představitelé, kteří by mohli být členy vlády, a s kterými by mohla být nějaká dohoda možná. Ale zároveň jsou trochu neosahaný list. Zatím nepředvedli žádné výkony v praktickém vládnutí. Pokud je někde předvádí, jde o Prahu, což je jedno velké PR pana primátora (Zdeněk Hřib).

Vy mi neodpovídáte na otázku. Ptala jsem se na to, zda by taková koalice mohla fungovat.

No, nebude to úplně jednoduché. To je to, na co poukazuji, ale člověk musí být v politice připraven na to, že vládne s tím, koho mu voliči rozdají.

V roce 2019 jste navíc mluvil o tom, že máte více lidsko-ideové průsečíků s poslanci ANO než Pirátů. Za tím si stojíte?

V Poslenecké sněmovně nepochybně, a je to vidět i na řadě (dílčích) hlasování. Problém je, že v závěrečných hlasováních je ANO jenom Andrej Babiš. Neexistuje tam žádná síla, která by byla schopná se mu vzepřít.

Můžete vyloučit, že budete jednat o koalici s někým jiným než Piráty a STAN? Hnutí ANO může po volbách přijít s nějakou lákovou nabídkou na vládu bez Andreje Babiše.

Vzhledem k tomu, že nevím, jací partneři tam budou, vůbec netuším, s kým budu jednat. Hnutí ANO bez Andreje Babiše podle mě ale neexistuje. A s ním se fakt bavit nebudeme.

