Během roku se z týraného chlapce stal agresor

Do tří let žil Robert s rodiči v Česku. Poté se odstěhovali do Bulharska, do domoviny otce, kde začal chodit do školy. Po dvou měsících se však už jen s matkou vrátil do Česka a nastoupil do školy. Brzy si čeští učitelé všimli, že je s chlapcem něco špatně.