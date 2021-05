Běh s kládou, pochod se zátěží. Studentka jako první žena zvládla vstup k bojové části výsadkářů

V kategorii "A, bojové jednotky" jsou identické podmínky jak pro muže 👨, tak pro ženy 👩 (na rozdíl od kategorie "B, jednotky bojového zabezpečení"). Co musí uchazeči (a uchazečky) splnit? ⤵️ https://t.co/ko42LGviil

Podle Zelinky se přijímací řízení liší podle toho, zda chce uchazeč vstoupit k bojové části, a musí tedy splnit podmínky kategorie A, nebo chce nastoupit například k jednotce bojového zabezpečení, kde jsou podmínky o něco mírnější. Právě nejvyšší podmínky za zhruba deset let existence výběrového řízení žádná žena až do minulého týdne nesplnila.

Podle mluvčí generálního štábu Magdaleny Dvořákové je nyní v armádě téměř 13 procent žen, v celém resortu ministerstva obrany to pak je asi 20 procent. Čísla v posledních letech o něco klesají, v roce 2014 to bylo 13,85 procenta. Podle Dvořákové je důvodem masivní nábor z posledních let, kdy armáda obsazuje především pozice, na kterých dominují muži.