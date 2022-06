Bečvu hlídá nová stanice. Jen na rok

„Obávám se, že před případnou další havárií řeku tato nová stanice neochrání. To by se stalo ve chvíli, kdy bude napojena na kanalizace vně podniků, které s chemickými látkami pracují. Tato stanice je na břehu řeky a zachytí až látky v ní. A to je pozdě,“ řekl Právu Stanislav Pernický, šéf místní organizace Českého rybářského svazu v Hustopečích nad Bečvou.