Bartošek: Podpoříme vyšší penze nad valorizaci o 150 korun měsíčně

Počty nakažených koronavirem jdou nahoru. Čeká nás možná druhá vlna. Věříte vládě, že ji zvládneme líp než tu první?

Je celkem jedno, jestli bude druhá, třetí nebo kolikátá vlna, protože se ukazuje, že to je virová nákaza, se kterou se budeme muset nějakým způsobem naučit žít, a teď je spíš otázka, jakým způsobem se s tím dokážeme vypořádat. Myslím, že k tak masivnímu zastavení ekonomiky, jako došlo na jaře, už nedojde.

Když se budeme bavit o počtu nakažených a mrtvých, tak se dá říct, že jsme to zvládli velmi dobře, ale kvůli zastavení ekonomiky jsou hospodářské ztráty obrovské. Na druhou stranu v té době nikdo neměl žádný recept a těžko vládu soudit, ale to, jakým způsobem se pak vypořádávala s následnou pomocí lidem, je kapitola sama pro sebe.

Co myslíte?

Pomoc živnostníkům a podnikatelům. Program „pětadvacítka“ nějakým způsobem zafungoval, ale ostatní bylo ve stylu: nejdřív zaplať, prokaž, vyplň, požádej si, počkej a pak možná zaplatíme. Pomoc přicházela pozdě a velmi komplikovaně. Bylo potřeba, aby pomoc státu byla mnohem rychlejší.

V době největší krize se ukázalo, že lidi drží pohromadě, pomáhají si, začali šít roušky. Města obstála, kraje obstály. Ale co udělal stát? Vzal obcím a krajům 25 miliard korun a tím udusil lokální ekonomiku. Vláda měla více pomoct obcím a krajům a měla mít větší respekt vůči partnerům. Protože zřejmě nepochopila, že všechna moudrost se nenachází v Praze.

Byl byste znovu pro uzavření škol v případě, že se bude nemoc znovu razantně šířit?

Plošně zavírat obchody, továrny, školy, to nedává smysl. Musí se to skutečně řešit případ od případu, karanténu dávat lidem jenom v nezbytně nutné míře. A hlavně by se mělo v mnohem větší míře testovat. Vždycky prevence funguje lépe než následná léčba.

Jestliže v Německu nebo v některých okolních státech máte testování zdarma, tak to je minimum, co by stát mohl udělat.

Byl byste pro to, aby byl test pro všechny zdarma?

Ano, to by měla být služba státu. Stát chudáky lidi zatěžuje, aby si zaplatili nevím kolik tisíc za to, co po nich sám vyžaduje.

Jak by podle vás měla vláda oživit ekonomiku?

Za stávající situace se musíte chovat chytře. Nejlépe investovat tam, kde se vám do budoucna peníze vrátí. Vláda by měla podpořit masivní výstavbu dálnic, kde se platí mýto, a budou z toho příjmy do státního rozpočtu. Financovat masivní bytovou výstavbu a umožnit výstavbu obcím a přes nájem si stát potom peníze vezme.

To znamená spojit příjemné s užitečným – dáte lidem možnost bydlet za nízký nájem v obecních bytech a přes nájem peníze splatíte. Další věc je například umožnit podnikatelům, aby mohli rychleji odepisovat investice, a tak více nakupovali.

Tato vláda nás dostává do doby kamenné tím, jak nekoná. místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek

Podpoříte navýšení důchodů nad zákonnou valorizaci?

To, že vláda chce zvyšovat důchody, je v pořádku, protože senioři jsou skupina, která je touto krizí velmi zatížena. Vidíme, jakým způsobem rostou ceny základních potravin, léků apod. To, co je ovšem špatně, že tato vláda nedělá nic pro to, aby na důchody bylo za pět, za deset a za patnáct let.

A podpoříte návrh ČSSD, která chce jednorázově přidat pět tisíc nebo měsíčně až 400 korun nad rámec zákonné valorizace 840 korun?

Podpoříme navýšení nad rámec valorizace okolo 150 korun měsíčně. Průměrný důchod zhruba 15 tisíc korun je částka, ke které je nutné se dostat.

Ale je velký rozdíl mezi důchody mužů a žen a tato vláda opakovaně odmítá naše dlouhodobé téma, že za výchovu dítěte by žena měla dostat přídavek 500 korun za každé dítě, protože je až dva tisíce korun rozdíl v důchodech mezi muži a ženami.

Vláda chce také zrušit superhrubou mzdu a Babiš chce navíc snížit daň z příjmu z dnešních zhruba 20 na 15 procent. To by byl obrovský výpadek peněz. Podpoříte to?

Určitě je to správná věc, protože lidem zůstane v rodinách víc peněz pro děti a sníží se byrokracie, což je také dobré. Současně očekávám, že vláda jasně řekne, kde sežene 75 miliard nebo 90 miliard, což by byl výpadek příjmů z rozpočtu, protože půjčovat si donekonečna není možné, a v tom případě očekávám od vlády reformy, kde peníze ušetřit.

Co je vybrat někde jinde?

Zvyšovat daně?

Sociální demokraté by chtěli zvýšit daň bankám.

Zvyšování daní a jakékoliv jiné překážky jenom vedou k tomu, že zaměstnavatelé začnou propouštět, lidi budou bez práce, a to je špatný model.

Říkáte, že vláda by měla dělat reformy a šetřit. Kde?

Šetřit se mělo, když se vydělávalo a ekonomika rostla dvě tři procenta ročně, ale tehdy se rozhazovalo systémem kolotoč do každé rodiny a nemyslelo se na zlé časy.

Bohužel tato vláda je slabá z toho důvodu, že má strach udělat zásadní politická rozhodnutí. Měla by začít řešit důchodovou reformu, protože ročníky, které půjdou do důchodu v roce 2035, už začnou mít problémy s tím, jak budou vypadat jejich důchody. Bavme se o tom, jestli za stávající situace je nutné proplácet 6 až 8 miliard za slevy na jízdném.

Lidé zažívají úzkost a chtějí silného vůdce. místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek

Je potřeba elektronizovat státní správu, poté budete potřebovat méně razítek a tím pádem méně lidí ve státní správě. Vláda neudělala žádnou analýzu, zda se na ministerstvech nepřekrývají různé agendy, také by měla vyhodnotit, jestli údaje, které sbírá, všechny potřebuje.

Jsem přesvědčený, že řada dat, která musí nešťastníci vyplňovat a posílat státu, je k ničemu anebo s nimi stát neumí pracovat. Podívejte se na chytrou karanténu, která stále nefunguje. Ještě štěstí, že nás nepotkalo něco složitějšího, protože tato vláda nebyla schopná v rámci modernizace státu zajistit ani to, aby spolu komunikovaly systémy krajských hygienických stanic. Toto je moderní stát? Tato vláda nás dostává do doby kamenné tím, jak nekoná. Toto jsou všechny možné úspory. Jestliže máte moderní stát, tak máte rychlý stát a máte ho laciný.

Říkáte, že nás vláda zavedla do doby kamenné, že nefunguje, neinvestuje, že neví, kudy kam. Čím si vysvětlujete, že Babiš je tak oblíbený, že ANO má pořád třetinovou podporu obyvatelstva?

Do značné míry je to způsobeno koronakrizí, lidé zažívají úzkost a chtějí silného vůdce. Tento efekt nastal všude v okolních státech. Podívejte se na Rakousko nebo Bavorsko, tam v době koronakrize poskočila podpora vládních stran o pět až osm procent. Ale u nás si ANO polepšilo sotva o procento. To znamená, že narazilo na svůj strop.

Pro mě je manželství svazek muže a ženy. místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek

A je to tím, že je to slabá vláda, která má obavu dělat zásadní rozhodnutí. A co tato vláda odkládá, tak to dostihne naše děti.

Lidé to takto nevidí a myslí si, že to Babiš dělá dobře, proto ho podporují.

Naším úkolem je, aby tato republika měla silnou vládu. Silnou, schopnou rozhodovat a něco řešit.

Věříte, že když se středopravé strany spojí, tak vyhrají volby?

V rámci našeho volebního systému, který zvýhodňuje velké strany a znevýhodňuje menší, tak jediný způsob, jak vytvořit silnou vládu, která začne znovu stavět, elektronizovat státní správu a modernizovat stát, je vytvořit silnější platformu.

Myslíte, že když se nespojíte, tak nelze porazit Babiše?

Nejde o to, porazit Babiše, ale o to, že musíme přemýšlet, jak bude naše republika vypadat v roce 2030, jak zajistíme zdravotní a sociální služby stárnoucí populaci.

V Praze byl celý týden festival sexuálních menšin Prague Pride, na kterém se podepisovala petice, aby byla uzákoněna manželství pro stejnopohlavní páry. Vy jste proti. Proč?

Není čas na kulturní války. Lidi více zajímá, jak ochráníte jejich zdraví a zda budou mít ještě práci. Toto je desáté v pořadí. Lidovci předložili návrh, aby manželství bylo v Listině práv a svobod jako zcela unikátní svazek muže a ženy.

Proč by nemohli manželství uzavírat homosexuálové? Vždyť je to formalita a nic by nás to nestálo.