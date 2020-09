Babišův výrok „zabil lidi cez padáky“ u soudu: Premiérův advokát smír ve sporu s Kalouskem odmítl

Předmětem žaloby jsou výroky pronesené ve Sněmovně v červenci 2018 během jednání o vyslovení důvěry vládě. Babiš se do Kalouska pustil poté, co ten řekl, že premiér v kauze Čapího hnízda křivě přísahal na zdraví svých dětí. „Bojíte se lidí s jinými názory, kňouráte, fňukáte, křivě přísaháte na zdraví svých dětí, podvádíte a kňučíte,“ řekl Babišovi Kalousek. Premiér kontroval výrokem: „Rozkrádal ministerstvo obrany a zabil lidi cez padáky,“ a Kalouska označil za „ožralu“ a „zloděje zlodějského“.

„Šlo pouze o poukázání na to, co tu dlouho bylo,“ dodal s tím, že i tato kauza padáků ve společnosti již rezonovala, a tak na ni občané přirozeně reagovali. Za všechny přečetl například starší příspěvek „Máte krev na rukou“. Podle Urbánka měl i tento výrok, stejně jako Babišova slova, představovat určitou nadsázku odkazující na politickou odpovědnost jedinců. Nemělo se proto jednat o nic, co by odstartoval sám Babiš.