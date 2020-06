Babiš trvá na obřím schodku, nevyloučil ani předčasné volby

„Nechci předčasné volby, ale pokud by naše koaliční vláda nemohla prosadit ty rozpočty, které potřebujeme, tak potom to může být otázka na stole,” odtušil Babiš na dotaz serveru iDnes.

Projednat zvýšení schodku mimo režim legislativní nouze doporučil v úterý na návrh opoziční ODS rozpočtový výbor Sněmovny. Doporučení výboru Sněmovna může přehlasovat a návrh probrat zrychleně.

Babiš doporučení výboru kritizoval. „Je to velký problém, to rozhodnutí je proti občanům naší země, proti obcím, krajům, starostům, proti všem, je to absolutní nesmysl,” uvedl. Opoziční strany podle něj dělají politiku proti zájmům každého občana.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) připravuje po výtkách opozice ohledně nejasného určení peněz pozměňovací návrh, který peníze rozepíše do jednotlivých kapitol. Do rozpočtové rezervy by mělo jít asi 36 miliard korun.

„My nevíme, co se stane, musíme mít nějaké rezervy,” uvedl Babiš. Česko se podle něj z koronavirové krize má proinvestovat. „Rezerva 36 miliard není moc,” konstatoval.

Z opozice jedná kabinet vedle komunistů i s Piráty a lidovci. „Ostatní do toho jen hází vidle a bourají to. Nechtějí, abychom ty peníze dopravili do ekonomiky a podpořili zaměstnanost a tak dále,” kritizoval Babiš. Nevyloučil ani to, že by Sněmovna jako celek mohla návrh projednat už dnes. „Čím dřív, tím líp,” dodal.