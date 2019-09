Babiš si nemůže posty pro Jourovou vynachválit. Ekonomové mluví o útěše pro kandidáty

„Dopadlo to pro nás velice dobře, usilovali jsme o post místopředsedkyně Evropské komise pro paní Jourovou, a bylo to velice obtížné,” prohlásil Babiš.

Ekonomové ale nesouhlasí. „V končícím období to rozhodně nebylo tak, že by místopředseda byl víc než komisař s pořádným ekonomickým portfoliem,“ uvedl na dotaz Novinek ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

„Ten rozdíl v pravomocích místopředsedy nad běžným eurokomisařem je tak malý, to mi nepasuje, abych mohl říkat, že je na tom paní Jourová takto lépe. Možná na tom není lépe, než byla v minulém funkčním období, to je otázka. Podle Kovandy je místopředsednické křeslo spíše „útěcha pro kandidáty”.

„Dostali jsme to nejdůležitější, hlídání právního státu a demokracie, co byste chtěli víc? Tady někdo křičí na náměstích, že je ohrožena demokracie? Ale Brusel nám řekl ne, Češi, vy dostanete to portfolio a budete hlídat demokracii a právní stát v celé Evropě. To je vyznamenání,“ zdůraznil Babiš s tím, že „pražská kavárna může bouchat šampus“.