Babiš: Seniory si nekupuji. Nevím, proč tu vzniká závist

Poprvé se totiž spotřebitelský koš pro důchodce přehoupl přes spotřebitelský koš domácností. Stačí se do obchodu zajít podívat, o kolik zdražily ovoce a zelenina. Ani senioři, co bydlí ve vlastním, to nemají lehké. Čištění zubních kanálků stojí šest tisíc, doplatek na Condrosulf několik stovek, tisíce za brýle.