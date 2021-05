Babiš s rozhodnutím o Hniličkovi ještě počká

„Ministerstvo financí má nyní 15 dní na to, aby se vyjádřilo ke stanovisku agentury. Svoje stanovisko řeknu, až se seznámím se všemi okolnostmi, tedy jak se závěry auditu, tak i s vypořádáním jeho závěrů,“ řekl Babiš Právu.

Na nedostatky, které kontrola ministerstva objevila v Hniličkově agentuře, upozornil server Seznam Zprávy , který má protokoly z inspekce k dispozici. Kontrolu poslal do agentury sám Babiš. Inspekce zjistila, že NSA kupříkladu k administraci dotací pro podporu sportu dětí a mládeže využívala i externí firmu. Při dotacích na kompenzaci ztrát způsobených koronavirem využívala také pracovníků ze Státního fondu životního prostředí. Pochybení bylo také u vyhlášení termínů u dotační výzvy Covid Sport. Chybný byl také algoritmus pro výpočet limitů na náklady, kvůli čemuž mohly organizace získat větší dotace.

Hnilička se dostal do hledáčku médií a následně policie i úřadů poté, co se letos v lednu zúčastnil narozeninové oslavy vlivného politika Petra Bendy (ČSSD) v jeho hotelu v centru Teplic. Párty se zúčastnilo 17 lidí, přestože tehdy platila přísná protikoronavirová opatření. Krajská hygiena Hniličkovi a dalším uložila pokutu 10 tisíc korun za to, že nepoužili nařízenou ochranu dýchacích cest. Hnilička kvůli účasti na večírku složil i poslanecký mandát.