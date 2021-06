Babiš převzal vakcíny, které Česku zapůjčilo Maďarsko

Česku v dubnu slíbily poskytnout vakcíny Slovinsko, Rakousko a Maďarsko. Na přeposlání zhruba 80 000 dávek se země domluvily poté, co Česko nesouhlasilo s kompromisem o rozdělení dodatečných deseti milionů dávek v EU.

Zápůjčku potvrdil i premiér Babiš. „(Maďarský premiér, pozn. red.) Viktor Orbán to chtěl dát původně jako dar. Já jsem řekl ne, my si to půjčíme a vrátíme,” uvedl Babiš ve vysílání Radiožurnálu.