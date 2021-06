Babiš pochválil Šlachtu: Dělá to dobře, je pohledný, chodí a má dobré fotky

„Pan Šlachta dělá, co jsem dělal v roce 2013, úplně přes kopírák,” konstatoval Babiš v rozhovoru pro CNN Prima News .

„Dělá to dobře, je to pohledný muž, chodí, má kontakty a má i dobré fotky,” pokusil se premiér popsat, proč podle něj bývalý policista může část voličů marketingovým pojetím své kampaně oslovit.

„Přesně takhle jsem to dělal, on to má jednoduché,” tvrdí Babiš, který zároveň odmítá hlasy některých komentátorů, že Šlachtovo hnutí Přísaha je vlastně jen „béčkem” hnutí ANO, které v posledních měsících v průzkumech oslabilo a již není hegemonem s podporou přes 30 procent.