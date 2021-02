Babiš oznámil zkušební testování žáků

V Česku by se mělo ve čtvrtek konat zkušební testování školáků, a to nejspíš v Sedlčanech. Novinářům to v pondělí ráno na kbelském letišti řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Svou plánovanou cestu do Rakouska, kde se měl seznámit s postupem testování ve školách, zrušil. Kvůli mlze bylo možné odletět až v 11:00, premiér by se nestihl vrátit na jednání vlády. Kabinet bude jednat o návrhu pandemického zákona i o nabídce antigenních testů.